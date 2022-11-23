Происшествия

Под Волгоградом рыбалка обернулась трагедией: из троих выжил лишь один

Происшествия 23.11.2022 11:11
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23.11.2022 11:11


В Дубовском  районе Волгоградской области организованы поиски 38-летнего мужчины, который накануне с двумя товарищами отправился на рыбалку. Предположительно, мужчина утонул после того, как лодка с мужчинами перевернулась. Спасателями из воды извлечено тело еще одного рыбака. Одному удалось выжить. 

Факт происшествия на Волгоградском водохранилище ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. 

– 23 ноября в Городищенский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего мужчины на берегу Волги в 300 метрах от хутора Песковатка, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. – Установлено, что в ночь на 23 ноября он совместно с 38-летним и 44-летним товарищами, находясь в состоянии опьянения, рыбачил на надувной лодке. В процесс лодка перевернулась – и все трое оказались в воде. 

44-летнему рыбаку удалось добраться до берега. Чудом выживший тут же сообщил о случившемся в МЧС. 

– В ходе поисковых мероприятий спасателями было обнаружено тело 46-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, – сообщает Дарья Буянова. – Предварительная причина смерти – асфиксия в результате утопления. Поиски еще одного человека продолжаются. Организована проверка.

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