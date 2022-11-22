Чиновников комитета ветеринарии Волгоградской области наказали за недостоверные декларации

13 сотрудников комитета ветеринарии Волгоградской области привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение закона о противодействии коррупции. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. В частности, установлено, что государственные служащие комитета предоставили неточные, неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В адрес руководителя органа исполнительной власти Волгоградской области внесено представление.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2022 года семерых депутатов Михайловской городской думы уличили в предоставлении недостоверных и неполных сведениях о доходах. К народным избранником применили меру ответственности в виде предупреждения.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»