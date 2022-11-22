Борьба с коррупцией

Чиновников комитета ветеринарии Волгоградской области наказали за недостоверные декларации

Борьба с коррупцией 22.11.2022 10:49
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22.11.2022 10:49


13 сотрудников комитета ветеринарии Волгоградской области привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение закона о противодействии коррупции. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. В частности, установлено, что государственные служащие комитета предоставили неточные, неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В адрес руководителя органа исполнительной власти Волгоградской области внесено представление. 

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2022 года  семерых депутатов Михайловской городской думы уличили в предоставлении недостоверных и неполных сведениях о доходах. К народным избранником применили меру ответственности в виде предупреждения. 

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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