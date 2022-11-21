Происшествия

В Волгограде посетитель торгового центра разбился при падении с высоты

Происшествия 21.11.2022 19:07
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21.11.2022 19:07


В Центральном районе Волгограда погиб посетитель торгового центра. По информации экстренных служб, житель города-героя упал с высоты.

– Вечером в минувшую субботу, 19 ноября, мужчина, предположительно потянувшись за телефоном, перекинулся через перила, не удержал равновесия и упал, получив несовместимые с жизнью травмы, – сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. 

Известно, что установлением обстоятельств гибели волгоградца занимаются сотрудники отдела СУ СК России по Волгоградской области в Центральном районе города-героя. 

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