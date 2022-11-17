Борьба с коррупцией

Полицейские возбудили дело по фиктивному ремонту спорткомплекса под Волгоградом

Борьба с коррупцией 17.11.2022 12:14
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17.11.2022 12:14


Бюджетные траты на капитальный ремонт спортивного комплекса в Городище изучат в ближайшее время следователи. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Городищенского района, были выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств при капремонте спортивного объекта. 

В мае 2019 года по результатам электронного аукциона между МБУ «Патриотцентр» Городищенского муниципального района и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту до конца 2020 года сооружения трибун и подтрибунного пространства комплекса на территории рабочего поселка Городище. Стоимость оплаченных в рамках данного контракта работ превысила 14 млн 800 тыс. рублей.

Однако выяснилось, что  трибуны и  помещения  под ней находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем не могут быть в полной мере использованы по целевому назначению. До настоящего времени объект в эксплуатацию не введен.

По результатам проверки материалы направлены прокуратурой Городищенского района в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время на основании материалов надзорной проверки СО ОМВД России по Городищенскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Фото: прокуратура Волгоградской области

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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