Бюджетные траты на капитальный ремонт спортивного комплекса в Городище изучат в ближайшее время следователи. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Городищенского района, были выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств при капремонте спортивного объекта.

В мае 2019 года по результатам электронного аукциона между МБУ «Патриотцентр» Городищенского муниципального района и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту до конца 2020 года сооружения трибун и подтрибунного пространства комплекса на территории рабочего поселка Городище. Стоимость оплаченных в рамках данного контракта работ превысила 14 млн 800 тыс. рублей.

Однако выяснилось, что трибуны и помещения под ней находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем не могут быть в полной мере использованы по целевому назначению. До настоящего времени объект в эксплуатацию не введен.

По результатам проверки материалы направлены прокуратурой Городищенского района в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время на основании материалов надзорной проверки СО ОМВД России по Городищенскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Фото: прокуратура Волгоградской области

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»