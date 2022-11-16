Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 16 ноября на пленарном заседании высказался относительно перспективы возрождения в российских школах трудового воспитания.

По словам Вячеслава Володина, с просьбой вернуть трудовое воспитание в школьную программу обращаются и учителя, и родители.

– Но мы являемся заложниками прежде всего тех решений, которые напринимали, а сейчас уже все перешли к новым формам, от которых уже начинаем отказываться. А не тут‑то было, — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании. – Если будет другое отношение к труду, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так — потребители.

Только положительное отношение к труду, по мнению спикера Госдумы, может вырастить из современного школьника достойного гражданина.

– Через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом понадобится решать, — подчеркнул он.

В этом вопросе, считает Вячеслав Володин, школа в том числе восполнит пробелы, которые допускают сегодня родители.

В заключение председатель ГД предложил подготовить законопроект о трудовой составляющей в воспитании школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал инициативу.

Напомним, что сегодня Кравцов сообщил, что в школьную программу будет включено изучение современных событий – СВО и вхождение в состав России новых регионов.

Фото: пресс-служба Государственной думы