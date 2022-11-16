Федеральные новости

«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитание

Федеральные новости 16.11.2022 15:27
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16.11.2022 15:27


Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 16 ноября на пленарном заседании высказался относительно перспективы возрождения в российских школах трудового воспитания. 

По словам Вячеслава Володина, с просьбой вернуть трудовое воспитание в школьную программу обращаются и учителя, и родители. 

Но мы являемся заложниками прежде всего тех решений, которые напринимали, а сейчас уже все перешли к новым формам, от которых уже начинаем отказываться. А не тут‑то было, — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании. – Если будет другое отношение к труду, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так — потребители.

Только  положительное отношение к труду, по мнению спикера Госдумы, может вырастить из современного школьника достойного гражданина. 

Через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом понадобится решать, — подчеркнул он. 

В этом вопросе, считает  Вячеслав Володин, школа в том числе восполнит пробелы, которые допускают сегодня родители. 

В заключение председатель ГД предложил подготовить законопроект о трудовой составляющей в воспитании школьников. Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал инициативу. 

Напомним, что сегодня Кравцов сообщил, что в школьную программу будет включено изучение современных событий – СВО и вхождение в состав России новых регионов. 

Фото: пресс-служба Государственной думы

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