Расследования

Бастрыкин затребовал доклад по факту истязания детей под Волгоградом

Расследования 14.11.2022 12:11
0
14.11.2022 12:11


Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад от главы СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова по факту издевательств над малолетними детьми в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее волгоградский следком ходатайствовал об изъятии материалов проверки у полицейских. 

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад, — сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу СКР. — Ход и результаты исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате. 

По предварительным данным, насилие в отношении детей применяла их 29-летняя мать. Сейчас несовершеннолетние изъяты из семьи и находятся в безопасности. 

В свою очередь прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту причинения ушибов 29-летней жительницей Котовского района своей дочери в возрасте год и восемь месяцев. 

— По итогам проверки будет дана правовая оценка в том числе работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что 11 ноября 2022 года в больницу Котово поступили двое малышей в возрасте год и восемь месяцев и четыре года восемь месяцев. Со слов очевидцев, на теле девочки не было живого места, а ее брат находился в подавленном состоянии.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.11.2022 13:10
Расследования 14.11.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 12:29
Расследования 14.11.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 11:42
Расследования 14.11.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 10:41
Расследования 14.11.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2022 09:59
Расследования 14.11.2022 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2022 12:13
Расследования 13.11.2022 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2022 08:28
Расследования 12.11.2022 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 12:05
Расследования 11.11.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2022 08:02
Расследования 11.11.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 18:29
Расследования 09.11.2022 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 16:39
Расследования 09.11.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 12:48
Расследования 09.11.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 11:55
Расследования 09.11.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 16:32
Расследования 08.11.2022 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 14:35
Расследования 08.11.2022 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
В Камышине посетители кафе вышли на дуэль. Есть проигравшийСмотреть фотографии
12:57
«Почувствовали запах гари»: в центре Волгограда задымился кабинет поликлиникиСмотреть фотографии
12:29
«Я ранен, но не убит»: в Волгоградской области суд вынес приговор врачу по обвинению в смерти пациентки от коронавирусаСмотреть фотографии
12:11
Бастрыкин затребовал доклад по факту истязания детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде накрыли бизнесмена за торговлю драгметаллами без лицензииСмотреть фотографии
11:34
Губернатор Бочаров поручил подготовить регион к обледенениюСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда без воды остались 72 дома из-за замены задвижкиСмотреть фотографии
10:41
Ураган уронил елку на здание администрации Кумылженского районаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцы просят передать дело об «убийстве» троллейбусов в центральный аппарат СК РФСмотреть фотографии
10:17
Личность устанавливается: в Волгоградской области тягач снес женщину-пешеходаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде напротив площади Советской замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом обезвредили диверсантов при попытке взять штурмом КППСмотреть фотографии
09:01
ВОЛМА: Развитие персонала и есть развитие КомпанииСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области в сентябре 2022 года меньше рожали и реже умиралиСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области у караоке-клуба полуголый мужчина устроил бойню: видеоСмотреть фотографии
19:42
Стало известно о положении волгоградских бойцов под ХерсономСмотреть фотографии
18:32
Волгоградские студенты отправили на остров гумпомощь мобилизованнымСмотреть фотографии
17:20
Жители Волгограда увидели редкое природное явлениеСмотреть фотографии
15:54
«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем НагинымСмотреть фотографии
15:45
«Ведь могут пацаны»: «Ротор» обыграл «Аланию-2» из Владикавказа со счетом 3:1Смотреть фотографии
14:24
Волгоградец из МГЕР Даниил Грунин по повестке отправился в зону СВОСмотреть фотографии
13:57
Подземный фонтан топит территорию облпрокуратуры в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области обнаружили тело 66-летнего мужчиныСмотреть фотографии
12:13
СК требует материалы по факту издевательств над детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:46
Мальчик в больнице: в Волгограде 7-летнему школьнику в трамвае зажало ногуСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградском водохранилище нашли обломки 19 барж и дебаркадеровСмотреть фотографии
10:01
В Волжском похоронили погибшего в СВО рядового Александра СидоренкоСмотреть фотографии
08:49
Был в синей куртке с капюшоном: в Волгограде пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
08:03
Снег и штормовой ветер: на Волгоградскую область надвигается резкое похолоданиеСмотреть фотографии
21:15
Можно остаться без потомства: волгоградцев предупредили о канцерогенном красном перце из ИранаСмотреть фотографии
 