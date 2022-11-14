Бастрыкин затребовал доклад по факту истязания детей под Волгоградом

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад от главы СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова по факту издевательств над малолетними детьми в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее волгоградский следком ходатайствовал об изъятии материалов проверки у полицейских.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области выяснить все обстоятельства произошедшего и представить доклад, — сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу СКР. — Ход и результаты исполнения поручения поставлены на контроль в центральном аппарате.

По предварительным данным, насилие в отношении детей применяла их 29-летняя мать. Сейчас несовершеннолетние изъяты из семьи и находятся в безопасности.

В свою очередь прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту причинения ушибов 29-летней жительницей Котовского района своей дочери в возрасте год и восемь месяцев.

— По итогам проверки будет дана правовая оценка в том числе работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что 11 ноября 2022 года в больницу Котово поступили двое малышей в возрасте год и восемь месяцев и четыре года восемь месяцев. Со слов очевидцев, на теле девочки не было живого места, а ее брат находился в подавленном состоянии.