СК требует материалы по факту издевательств над детьми под Волгоградом

СУ СК РФ по Волгоградской области ходатайствует о передаче материалов по факту истязания двоих малолетних детей в Котово. Как сообщает ИА «Высота 102», в материалах проверки фигурирует мать несовершеннолетних. По итогам проверки женщине может грозить возбуждение уголовного дела.

— Следственными органами СКР по Волгоградской области подготовлено ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Котовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону для дачи оценки, в том числе по ст. 117 УК РФ — истязание, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского слдекома Дарья Буянова.

Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали о поступлении 11 ноября 2022 года в больницу Котово двоих малышей в возрасте год и восемь месяцев и четыре года восемь месяцев. Со слов очевидцев, на теле девочки не было живого места, а ее брат находился в подавленном состоянии.

— По предварительным данным, насилие в отношении своих детей применяла их 29-летняя мать, — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону. — В настоящее время малолетние дети изъяты из семьи, им ничего не угрожает.