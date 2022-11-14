На севере Волгограда без воды остались 72 дома из-за замены задвижки

Происшествия 14.11.2022 11:32
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14.11.2022 11:32
В Тракторозаводском районе Волгограда 14 ноября ограничили подачу воды в 13 многоквартирных и 59 частных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», причиной стали плановая замена задвижки на трубопроводе холодного водоснабжения.
По предварительной оценке, работы продлятся до конца дня, после чего вода вновь появится в кранах жилищ волгоградцев, заверили в компании.
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