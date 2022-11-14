Ураган уронил елку на здание администрации Кумылженского района

Расследования 14.11.2022 10:41
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14.11.2022 10:41
Сильный ветер, который уже второй день бушует в Волгоградской области, успел натворить немало дел. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Кумылженского района, так, накануне в райцентре огромная ель упала прямо на вход в районную администрацию. К счастью, был выходной и никто не пострадал. В районной администрации корреспонденту информагентства сегодня пояснили, что вход уже освободили от рухнувшего дерева. Жители райцентра в соцсетях шутят, что вот и новогодняя елка готова.
Ураган также повалил столб в этом же райцентре. В других районах «жертвами» ветра стали дорожные знаки, как, например, во Фроловском, деревья и рекламные вывески.
Фото https://vk.com/kumilga_news
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