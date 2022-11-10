В Волгоградской области 9 ноября подвели итоги масштабной экологической акции «Вода России». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, с апреля по ноябрь на уборку берегов рек Волго-Донского бассейна и озер в регионе вышло более десяти тысяч человек.

– В рамках проекта усилиями неравнодушных людей от мусора в Волгоградской области очищено 655 километров берегов рек и озер на территории почти 150 населенных пунктов региона, – сообщают информацию в профильном комитете администрации региона. – В общей сложности проведен 381 субботник — волонтеры собрали и отправили на полигоны и на переработку 918 кубометров мусора.

С апреля в Волгоградской области жители побывали на берегах рек Волго-Донского бассейна, а также озерах Эльтон, Ольховое, Соленое, Линево, Подпесочное, Круглое и Сазанье. В облкомприроды при этом отмечают самых активных волгоградцев.

– Активнее других в природоохранной акции участвовали жители Волгограда, Серафимовича, Михайловки, Волжского и поселка Эльтон, – уточняют в ведомстве.

Напомним, что в Волгоградской области не первый год уделяют особое внимание сохранению водных объектов. Так, на территории Волго-Ахтубинской поймы в 2022 году продолжается расчистка ериков Коршевистый, Суходол, Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев, а также озер Песчанка и Кунак. В 2023 году специалисты проведут подобные работы на еще 10 водных артериях.

Особым способом в Волго-Ахтубинской пойме в эти дни спасают озеро Два Брата. Как ранее сообщал комитет природных ресурсов, в водоеме ведется устройство так называемого глиняного замка. Дня этого на дно озера завезут 42 килотонны глины. В будущем это позволит избежать оттока влаги в грунтовые воды.

Справка. Всероссийская акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Ее главная цель — повышение экологической грамотности населения и улучшение качества водных ресурсов.