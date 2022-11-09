Волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу сегодня, 9 ноября в матче с клубом «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края в рамках 17-ого тура первенства второй лиги - 1:0. В этот день, 25 лет назад состоялась легендарная встречи «Ротора» и «Спартака», когда волгоградцы едва не стали чемпионами России. Игра тогда проходила на старом Центральном стадионе в Волгограде. Но «Ротор» проиграл со счетом 0:3 и упустил чемпионство.
За это время многое изменилось. Но победа по-прежнему была нужна «Ротору», который все больше отдаляется от лидера второй лиги «Черноморца». К слову, новороссийцы в этом туре обыграли "Чайку" и закрепились на первом месте. От них подопечные Алексея Стукалова отстают на восемь очков. А от команды "Чайка" на пять очков.
Перед игрой с "Кубанью" тренерский штаб сине-голубых принял решение не включать в заявку на поединок полузащитника Максима Мартусевича и форвард Андрея Козлова, которые пропустили последние туры. А ветеран Олег Алейник отсутствовал по причине болезни. Вчера воспитаннику волгоградского футбола сделали операцию по удалению аппендицита в одной из местных клиник.
Начало матча в Волгограде, на радость 5247 болельщикам, которые пришли на стадион, несмотря на довольно прохладную погоду, было довольно оптимистичным. Хозяева большую часть времени проводили на половине поля гостей. Но, хотя «Ротор» и имел преимущество во владении мячом, в первом тайме так и не смог поразить ворота соперника.
Да и футболисты «Кубани-Холдинга» не давали расслабляться волгоградцам. Так, на 14-й минуте игроки гостей воспользовались тем, что сине-голубые потеряли мяч и убежали с ним в быструю контратаку. Футболист соперника с близкого расстояния в упор пробил по воротам волгоградцев. Но команду спас голкипер Иван Литвинок.
После этого игроки «Ротор» продолжали перекатывать игровой снаряд друг другу, причем большинство передач партнерам были неточными. Да и кубанцы нередко теряли мяч.
На 27-й минуте Илья Сафронов смог нанести удар по воротам «Кубани», но вратарь спокойно зафиксировал мяч. Через пару минут момент отличиться появился снова у команды хозяев - в штрафной площади гостей наш Данил Пелих головой отдал передачу на Кирилла Родионова, тот с близкого расстояния пробил, но вратарь спас ворота.
Почти сразу могли забить и гости – оборона сине-голубых замешкалась и дала игроку соперника ударить по воротам, но мяч пролетел выше перекладины. Под конец первого тайма «Кубань» также могла отличиться – игрок дал пас на дальнюю штангу, но партнер не успел дотянуться до мяча.
Тем не менее, второй тайм прошел уже под знаком полного преимущества «Ротора». Волгоградцы постоянно атаковали ворота соперника. Так, на 54-й минуте Данил Пелих опасно пробил, находясь в пределах штрафной гостей, но выручил голкипер. Через некоторое время Данил снова пытался ударить по воротам, однако защитник «Кубани» заблокировал удар.
Тем не менее сине-голубые активно наседали, и на 78-й минуте защитник «Ротора» Сергей Обивалин дважды ударил по воротам. Однако в первый раз мяч попал в перекладину, а во второй раз, хотя Сергей и вышел один на один с вратарем, но не смог забить гол.
Под конец матча судья удалил игрока «Кубани» и гости остались в меньшинстве. Чем волгоградцы и воспользовались. Долгожданный мяч Ризван Умаров забил головой на 88-й минуте после подачи со стандарта от Павла Карасёва. И «Ротор» после этого спокойно довел игру до победы.
Главный тренер Алексей Стукалов после свистка арбитра, закончившего игру, даже перекрестился от избытка чувств. Хотя в первой половине матча и был неприятный момент, когда его помощник Александр Нагорный получил желтую карточку от рефери за слишком активное проявление недовольство решениями судейской бригады.
Бурно отреагировали на победу "Ротора" и болельщики клуба, давно не испытывавшие таких позитивных эмоций. Кстати, сегодня был последний домашний поединок "Ротора" в осенней части сезона. Серию матчей на Волгоград-Арене сине-голубые продолжат уже в следующем, 2023 году.
Иван Тюгаев