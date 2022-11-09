







Волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу сегодня, 9 ноября в матче с клубом «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края в рамках 17-ого тура первенства второй лиги - 1:0. В этот день, 25 лет назад состоялась легендарная встречи «Ротора» и «Спартака», когда волгоградцы едва не стали чемпионами России. Игра тогда проходила на старом Центральном стадионе в Волгограде. Но «Ротор» проиграл со счетом 0:3 и упустил чемпионство.





За это время многое изменилось. Но победа по-прежнему была нужна «Ротору», который все больше отдаляется от лидера второй лиги «Черноморца». К слову, новороссийцы в этом туре обыграли "Чайку" и закрепились на первом месте. От них подопечные Алексея Стукалова отстают на восемь очков. А от команды "Чайка" на пять очков.



Перед игрой с "Кубанью" тренерский штаб сине-голубых принял решение не включать в заявку на поединок полузащитника Максима Мартусевича и форвард Андрея Козлова, которые пропустили последние туры. А ветеран Олег Алейник отсутствовал по причине болезни. Вчера воспитаннику волгоградского футбола сделали операцию по удалению аппендицита в одной из местных клиник.



Начало матча в Волгограде, на радость 5247 болельщикам, которые пришли на стадион, несмотря на довольно прохладную погоду, было довольно оптимистичным. Хозяева большую часть времени проводили на половине поля гостей. Но, хотя «Ротор» и имел преимущество во владении мячом, в первом тайме так и не смог поразить ворота соперника.





После этого игроки «Ротор» продолжали перекатывать игровой снаряд друг другу, причем большинство передач партнерам были неточными. Да и кубанцы нередко теряли мяч.





На 27-й минуте Илья Сафронов смог нанести удар по воротам «Кубани», но вратарь спокойно зафиксировал мяч. Через пару минут момент отличиться появился снова у команды хозяев - в штрафной площади гостей наш Данил Пелих головой отдал передачу на Кирилла Родионова, тот с близкого расстояния пробил, но вратарь спас ворота.





Почти сразу могли забить и гости – оборона сине-голубых замешкалась и дала игроку соперника ударить по воротам, но мяч пролетел выше перекладины. Под конец первого тайма «Кубань» также могла отличиться – игрок дал пас на дальнюю штангу, но партнер не успел дотянуться до мяча.





Тем не менее сине-голубые активно наседали, и на 78-й минуте защитник «Ротора» Сергей Обивалин дважды ударил по воротам. Однако в первый раз мяч попал в перекладину, а во второй раз, хотя Сергей и вышел один на один с вратарем, но не смог забить гол.

Под конец матча судья удалил игрока «Кубани» и гости остались в меньшинстве. Чем волгоградцы и воспользовались. Долгожданный мяч Ризван Умаров забил головой на 88-й минуте после подачи со стандарта от Павла Карасёва. И «Ротор» после этого спокойно довел игру до победы.







Главный тренер Алексей Стукалов после свистка арбитра, закончившего игру, даже перекрестился от избытка чувств. Хотя в первой половине матча и был неприятный момент, когда его помощник Александр Нагорный получил желтую карточку от рефери за слишком активное проявление недовольство решениями судейской бригады.







Бурно отреагировали на победу "Ротора" и болельщики клуба, давно не испытывавшие таких позитивных эмоций. Кстати, сегодня был последний домашний поединок "Ротора" в осенней части сезона. Серию матчей на Волгоград-Арене сине-голубые продолжат уже в следующем, 2023 году.







Иван Тюгаев



Да и футболисты «Кубани-Холдинга» не давали расслабляться волгоградцам. Так, на 14-й минуте игроки гостей воспользовались тем, что сине-голубые потеряли мяч и убежали с ним в быструю контратаку. Футболист соперника с близкого расстояния в упор пробил по воротам волгоградцев. Но команду спас голкипер Иван Литвинок.Тем не менее, второй тайм прошел уже под знаком полного преимущества «Ротора». Волгоградцы постоянно атаковали ворота соперника. Так, на 54-й минуте Данил Пелих опасно пробил, находясь в пределах штрафной гостей, но выручил голкипер. Через некоторое время Данил снова пытался ударить по воротам, однако защитник «Кубани» заблокировал удар.