Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концерте

Волжский городской суд Волгоградской области оштрафовал 46-летнего Олега Богачкина за дискредитацию армии России. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на концерте в поддержку специальной военной операции на Украине.

— 7 ноября суд постановил признать виновным Олега Богачкина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, — сообщили информагентству в пресс-службе суда. — Назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», Богачкин 28 октября этого года оказался на концерте в городе Волжском «Zа наших. Zа Россию» в поддержку СВО. Со слов свидетелей, мужчина представился корреспондентом СМИ «Волжский Z». При этом на нем была одежда в стиле милитари, а сам он был пьян и непрестанно матерился.

Мужчина начал приставать к зрителям и организаторам концерта с вопросами об их позиции по СВО. Сам он был крайне отрицательно настроен против концерта и в целом спецоперации. Как уточнили свидетели происшествия, Богачкин всячески провоцировал окружающих людей, но после того, как его начали снимать на камеры мобильных телефонов, немного успокоился.

Известно, что в полицию по факту правонарушения обратился замглавы мэрии Волжского. Сам Богачкин на суд не явился. По сведениям из открытых источников, ранее у него уже были проблемы с законом. В 2020 году Волжский городской признал его виновным в мелком хулиганстве и постановил назначить ему сутки административного ареста. Примечательно, что Богачкин, совершая хулиганство, был пьян. В подъезде жилого дома он учинил скандал, выражаясь матом в адрес соседей.

Также на Олега Богачкина, согласно данным ГУФССП по Волгоградской области, было возбуждено три исполнительных производства. Но дела прекратили, так как приставам не удалось установить местонахождение должника, либо выявить принадлежащие ему денежные средства и имущество. Буйный мужчина — уроженец Баку, однако проживает в Волжском и Петербурге.

Со слов Богачкина, на концерте в городе-спутнике Волгограда он оказался случайно, так как покупал билет на поезд до Санкт-Петербурга. Заметив через дорогу много машин с флагами России, решил узнать, что происходит. Пообщавшись с участниками концерта и выяснив их политическую и общественную позиции, направился к автобусной остановке.

Как заявил еще один свидетель по делу, неадекватный лжежурналист выдуманного СМИ постоянно называл себя финно-угром и пытался снимать на мобильный телефон окружающих людей, задавая им провокационные вопросы, и тут же на них отвечая самостоятельно.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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