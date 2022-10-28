В городе Волжском городской суд вынес решение в отношении местного жителя Эдуарда Сафронова, который дважды в присутствии коллег прославил соседнее государство. При этом сам волжанин настаивает на том, стал жертвой провокации и был неправильно понят окружающими в связи с дефектами речи.

Судом, сообщает информагентство «Высота 102», установлено, что события, которые легли в основу административного дела, произошли на заводе «Метеор» 19 и 20 сентября. В первый день мужчина выкрикнул словосочетание из двух слов, находясь на первом этаже предприятия, в столовой. На следующий день Сафронов повторил сказанное, но уже в одном из цехов «Метеора».

– Тем самым Сафронов совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, – пришел к выводу суд.

Сам житель города Волжского пояснял что был спровоцирован одним из сотрудников завода и попросту "некорректно сформулировал и произнес подтверждающую фразу", так как заикается от волнения.

Впрочем, доводы волжанина не показались убедительными судье. По решению суда Сафронову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.