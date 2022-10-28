Происшествия

«Я просто заикаюсь»: сотрудник завода прославил соседнее государство и получил штраф 50 тыс. рублей

Происшествия 28.10.2022 16:20
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28.10.2022 16:20


В городе Волжском городской суд  вынес решение в отношении местного жителя Эдуарда Сафронова, который дважды в присутствии коллег прославил соседнее государство. При этом сам волжанин настаивает на том, стал жертвой провокации и был неправильно понят окружающими в связи с дефектами речи. 

Судом, сообщает информагентство «Высота 102», установлено, что события, которые легли в основу административного дела, произошли на заводе «Метеор» 19 и 20 сентября. В первый день мужчина выкрикнул словосочетание из двух слов, находясь на первом этаже предприятия, в столовой. На следующий день Сафронов повторил сказанное, но уже в одном из цехов «Метеора». 

– Тем самым Сафронов совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, – пришел к выводу суд. 

Сам житель города Волжского пояснял что был спровоцирован одним из сотрудников завода и попросту "некорректно сформулировал и произнес подтверждающую фразу", так как заикается от волнения.  

Впрочем, доводы волжанина не показались убедительными судье. По решению суда Сафронову назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. 


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