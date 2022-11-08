Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумы

Федеральные новости 08.11.2022 15:03
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08.11.2022 15:03
Министерство обороны России поддержало идею о возвращении в школах и техникумах начальной военной подготовки. Об этом пишут сегодня, 8 ноября, «Известия» со ссылкой на замминистра оборонного ведомства Валерия Герасимова.
- Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения, - пишет издание.
Инициативу готовы поддержать депутаты Госдумы, а также представители Совета Федерации.
Депутаты считают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом. А польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности.
- Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая. <...> Я думаю, это [можно сделать] – просто в рамках изменения школьных программ, – цитируют РИА Новости главу комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилию Гумерову.
В российских школах НВП отменили в 1990 году. Одновременно с этим в школах ввели предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности).
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