Федеральные новости

Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумы

Федеральные новости 08.11.2022 15:03
0
08.11.2022 15:03



Министерство обороны России поддержало идею о возвращении в школах и техникумах начальной военной подготовки. Об этом пишут сегодня, 8 ноября, «Известия» со ссылкой на замминистра оборонного ведомства Валерия Герасимова.
- Замглавы ведомства считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения, - пишет издание.
Инициативу готовы поддержать депутаты Госдумы, а также представители Совета Федерации. 
Депутаты считают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом. А польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности. 
- Сама идея возвращения в школу НВП – она, на мой взгляд, здравая. <...> Я думаю, это [можно сделать] – просто в рамках изменения школьных программ, – цитируют РИА Новости главу комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилию Гумерову.
В российских школах НВП отменили в 1990 году. Одновременно с этим в школах ввели предмет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
06.11.2022 17:23
Федеральные новости 06.11.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2022 08:17
Федеральные новости 04.11.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.10.2022 16:49
Федеральные новости 26.10.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2022 15:19
Федеральные новости 23.10.2022 15:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.10.2022 16:44
Федеральные новости 19.10.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2022 14:53
Федеральные новости 17.10.2022 14:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2022 10:00
Федеральные новости 16.10.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.10.2022 10:16
Федеральные новости 12.10.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.10.2022 21:46
Федеральные новости 11.10.2022 21:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2022 14:21
Федеральные новости 08.10.2022 14:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2022 11:35
Федеральные новости 08.10.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.10.2022 09:43
Федеральные новости 08.10.2022 09:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.10.2022 11:25
Федеральные новости 07.10.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2022 20:43
Федеральные новости 05.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.10.2022 14:37
Федеральные новости 05.10.2022 14:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работуСмотреть фотографии
15:03
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредитСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричкеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипяткомСмотреть фотографии
14:12
Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:24
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального грантаСмотреть фотографии
13:03
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
12:50
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в WinkСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
11:59
«Придется корректировать планы»: Бочаров ответил на вопрос, хватит ли бомбоубежищ волгоградцамСмотреть фотографии
11:09
В МО РФ назвали условия выплат 195 тысяч рублей мобилизованным и срочникамСмотреть фотографии
10:53
МВД опубликовало видео жесткого наезда на пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Реконструкция улицы Титова в Волгограде продолжится весной 2023 годаСмотреть фотографии
10:35
«Открытие Авто»: октябрь прервал начавшийся летом рост продаж авторынкаСмотреть фотографии
10:25
Не забудьте противогаз: волгоградцам рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик»Смотреть фотографии
10:20
Губернатор Бочаров поставил задачи МВД, МЧС и Роспотребнадзору на 8 ноябряСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде водитель-нарушитель снес мужчину на пешеходном переходе и скрылсяСмотреть фотографии
09:56
В Котельниково состоялось открытие обновленной школьной столовойСмотреть фотографии
09:40
Поезд до Новороссийска прибыл в Волгоград с 16-минутным опозданием из-за схода локомотиваСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом замечены мобилизованные в противогазах и с автоматамиСмотреть фотографии
08:30
Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другомСмотреть фотографии
08:08
Цифровые кадры: в этом году «Ростелеком» на Юге провел стажировку для почти 500 студентовСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде двор по соседству с администрацией утопает в грязи из-за брошенного ремонтаСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде вынесли приговор 72-летней двухэтажкеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде примут меры безопасности при демонтаже пристроек и фасада ЦУМаСмотреть фотографии
19:42
Владимир Путин наградил главу облздрава Анатолия СебелеваСмотреть фотографии
19:24
«Видели у магазина на Логинова»: в Волжском ищут пропавшую утром 14-летнюю школьницуСмотреть фотографии
 