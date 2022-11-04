Путин назначил разовую выплату участникам СВО в 195 тысяч рублей









Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, в размере 195 тысяч рублей.

- Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей, - говорится в документе.

Правительству России поручено определить порядок осуществления этой денежной выплаты и финансирование расходов.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года – с начала частичной мобилизации.



