Путин назначил разовую выплату участникам СВО в 195 тысяч рублей

Федеральные новости 04.11.2022 08:17
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04.11.2022 08:17
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, в размере 195 тысяч рублей.
- Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей, - говорится в документе.
Правительству России поручено определить порядок осуществления этой денежной выплаты и финансирование расходов.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года – с начала частичной мобилизации.
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