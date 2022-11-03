Спецоперация на Украине

«Представлен к ордену Мужества»: на Украине погиб 23-летний волгоградский десантник Станислав Роспономарев

Спецоперация на Украине 03.11.2022 11:56
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03.11.2022 11:56


В Волгоградской области проводили в последний путь 23-летнего десантника Станислава Роспономарева. Как сообщает ИА «Высота 102», контрактник отправился на Украину с самого начала специальной военной операции. 

— Станислав Роспономарев погиб 25 октября. Похороны прошли накануне в хуторе Авилов Иловлинского района, — сообщили информагентству в администрации Авиловского сельского поселения. 

По словам одного из сослуживцев, Станислав Роспономарев проходил службу в 175-м отдельном разведывательном батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.    

— Стас всегда хотел стать военным. Мечтал поступить в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Хотел быть офицером, — поделился собеседник информагентства. — Знаю, что Стас в тот день был в составе группы, удерживавшей стратегически важное направление. Бойцы вели бой с превосходящими силами противника. Посмертно представлен к ордену Мужества. 

Известно, что Станислав Роспономарев родился в деревне Степановка в Республике Башкортостан. Потом его семья перебралась в Волгоградскую область. У погибшего остались родители, брат и младшая сестра. 

Фото и коллаж: личный архив Станислава Роспономарева / Алексей костяков ИА «Высота 102» 

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