В Волгоградской области проводили в последний путь 23-летнего десантника Станислава Роспономарева. Как сообщает ИА «Высота 102», контрактник отправился на Украину с самого начала специальной военной операции.

— Станислав Роспономарев погиб 25 октября. Похороны прошли накануне в хуторе Авилов Иловлинского района, — сообщили информагентству в администрации Авиловского сельского поселения.

По словам одного из сослуживцев, Станислав Роспономарев проходил службу в 175-м отдельном разведывательном батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

— Стас всегда хотел стать военным. Мечтал поступить в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Хотел быть офицером, — поделился собеседник информагентства. — Знаю, что Стас в тот день был в составе группы, удерживавшей стратегически важное направление. Бойцы вели бой с превосходящими силами противника. Посмертно представлен к ордену Мужества.

Известно, что Станислав Роспономарев родился в деревне Степановка в Республике Башкортостан. Потом его семья перебралась в Волгоградскую область. У погибшего остались родители, брат и младшая сестра.

Фото и коллаж: личный архив Станислава Роспономарева / Алексей костяков ИА «Высота 102»

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