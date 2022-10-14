В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 33-летний младший сержант Борис Савенков. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронят завтра на Моторном кладбище в Волгограде.

— Нам сообщили, что Боря погиб 7 октября. В спецоперации он участвовал с самого начала. В сентябре приезжал на пару дней домой. Нам, конечно, было страшно опять его туда отпускать, но он сказал: «Как я не поеду? Там пацаны тоже все домой хотят. Я их не брошу. Как я им в глаза буду смотреть?» — вспоминает сестра погибшего Анна.

Наша собеседница поделилась некоторыми подробностями боестолкновения, в котором погиб ее брат.

— Последнее, что я знаю — они попали в засаду. Боря был командиром танка. Их подбили, начался обстрел, — еле сдерживая слезы, рассказывает девушка. — Мой брат герой. Он сразу же бросился спасать раненых и погиб сам.

Известно, что Борис Савенков родился в Волгограде. Окончил школу № 101. Срочную службу проходил в Калининградской области. После демобилизации поступил на службу в МВД в Волгограде. Затем решил подписать контракт и отправился в Севастополь. Позже перевелся в Волгоградскую область. Служил в 255-м гвардейском мотострелковом полку.

Борис Савенков имел боевой опыт. Выезжал в командировки в Сирийскую Арабскую Республику. Награжден медалью «За возвращение Крыма».

Фото и коллаж: личный архив Бориса Савенкова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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