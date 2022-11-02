Спорт

Легендарный волгоградский футболист вернулся в "Ротор"

Спорт 02.11.2022 14:35
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02.11.2022 14:35



Бывший футболист и главный тренер волгоградского «Ротора» Владимир Файзулин вошёл в штаб нынешнего наставника сине-голубых Алексея Стукалова и стал одним из его помощников. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальный сайт "Ротора". Сегодня, 2 ноября  он был представлен команде.

Владимир Файзулин является уроженцем Сталинграда.  Воспитанник местного футбола. 69-летний специалист, будучи футболистом "Ротора", провёл за клуб около двухсот матчей и забил 95 голов, выступая на позиции нападающего. После окончания карьеры игрока стал тренером и в разные периоды, начиная с 1986-го года, входил в тренерский штаб волгоградской команды. 

Во время игры "Ротора" в российской премьер-лиге в 2003-2004 годах, а также в сезоне-2010 сам возглавлял команду сине-голубых.

С 2013 по 2018 год являлся тренером-консультантом в академии "Ротора" и главным тренером "Ротора-2". В 2019 году был наставником волжского "Торпедо", которое выступало в любительском дивизионе.

Фото СК "Ротор": гендиректор "Ротора" Павел Никитин и Владимир Файзулин.

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