Воровка со стажем обчистила сейф в сетевом магазине под Волгоградом









Подозреваемую в краже 120 тысяч рублей из сейфа сетевого магазина задержали в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, в полицию с сообщением о совершенном преступлении обратился сотрудник отдела безопасности магазина, расположенного в городе Калач-на-Дону.

По его словам, в ходе просмотра записи камер видеонаблюдения, он заметил, как неизвестная женщина совершила хищение денежных средств из сейфа, расположенного в подсобном помещении магазина. По отпечаткам следов пальцев рук, оставленных на металлическом сейфе, было установлено, что они принадлежат жительнице Волжского, ранее судимой за совершение краж.

Похитительницу задержали. Она созналась в содеянном. У нее изъяли 75 тысяч рублей. Остальные наличные злоумышленница успела истратить на личные нужды.

- Полицейские выяснили, что женщина приехала на своей автомашине в Калач-на-Дону и стала посещать местные торговые точки. В одном из магазинов она заметила открытую дверь в подсобное помещение и зашла внутрь, где обнаружила сейф с распахнутой створкой и находившимися внутри ключами. Воспользовавшись удачным случаем, женщина открыла отсек и, похитив оттуда денежные средства, скрылась, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области