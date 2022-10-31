Под Волгоградом остановили автобус из Астрахани с черной икрой

Происшествия 31.10.2022 09:48
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31.10.2022 09:48
Инспекторы ДПС остановили в Волгоградской области рейсовый автобус, который вез партию черной икры без документов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, незаконный груз был обнаружен на стационарном посту в Светлоярском районе при плановой проверки автобуса, который следовал из Астраханской области в Москву.
- При досмотре в багажном отсеке был обнаружен груз – 10 банок с черной икрой. Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов. С его слов, продукцию ему передали для транспортировки в столичный регион, - рассказали в главке.
Изъятая икра направлена на исследование. Устанавливаются грузоотправитель и получатель деликатеса. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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