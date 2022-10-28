Происшествия

Лесничий в Волгоградской области оказался черным лесорубом

Происшествия 28.10.2022 11:46
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28.10.2022 11:46



В незаконной вырубке лесных насаждений в Волгоградской области подозревается участковый лесничий. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По предварительным данным, подозреваемый, который по долгу службы должен был осуществлять государственный лесной контроль и надзор за состоянием, использованием, охраной и защитой лесов, пошел на преступления ради денег. В ноябре 2021 года, как считает следствие, он привлек к незаконной рубке деревьев своих знакомых. 
- Мужчины по указанию подозреваемого, находясь недалеко от хутора Новоромашкин Октябрьского района Волгоградской области, осуществили спил 48 сырорастущих деревьев породы «Вяз», произведя полное отделение их стволов от корней, общим объемом 16,7 кубических метров, которые подозреваемый присвоил себе и в последующем реализовал за денежное вознаграждение жителям Октябрьского района Волгоградской области, - рассказала Буянова.
Ущерб, причиненный преступлением, оценивается в 240 тысяч рублей.

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