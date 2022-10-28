Лесничий в Волгоградской области оказался черным лесорубом

Происшествия 28.10.2022 11:46
0
28.10.2022 11:46
В незаконной вырубке лесных насаждений в Волгоградской области подозревается участковый лесничий. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По предварительным данным, подозреваемый, который по долгу службы должен был осуществлять государственный лесной контроль и надзор за состоянием, использованием, охраной и защитой лесов, пошел на преступления ради денег. В ноябре 2021 года, как считает следствие, он привлек к незаконной рубке деревьев своих знакомых.
- Мужчины по указанию подозреваемого, находясь недалеко от хутора Новоромашкин Октябрьского района Волгоградской области, осуществили спил 48 сырорастущих деревьев породы «Вяз», произведя полное отделение их стволов от корней, общим объемом 16,7 кубических метров, которые подозреваемый присвоил себе и в последующем реализовал за денежное вознаграждение жителям Октябрьского района Волгоградской области, - рассказала Буянова.
Ущерб, причиненный преступлением, оценивается в 240 тысяч рублей.
Пострадавшего при взрыве на заводе волгоградца выписали из реанимации28.10.2022 13:45
Происшествия 28.10.2022 13:45
Под Волгоградом водитель Renault несколько метров тащил инспектора по земле: видео28.10.2022 12:13
Происшествия 28.10.2022 12:13
В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во дворе28.10.2022 12:07
Происшествия 28.10.2022 12:07
Спортсмен из Красноярска отдал мошенникам в Волгограде 195 тысяч за секс-услуги28.10.2022 10:59
Происшествия 28.10.2022 10:59
Жителям двух районов Волгограда из-за коммунальной аварии в пойме временно отключат воду28.10.2022 10:50
Происшествия 28.10.2022 10:50
Продавец 64 телефонов обманул волгоградца на 2,5 млн рублей27.10.2022 18:26
Происшествия 27.10.2022 18:26
Под Волгоградом нашли останки пропавшего четыре года назад пенсионера27.10.2022 13:36
Происшествия 27.10.2022 13:36
Под Волгоградом в рыбном цехе нашли тело 18-летнего парня27.10.2022 11:09
Происшествия 27.10.2022 11:09
На севере Волгограда мужчину раздавило стрелой манипулятора при разгрузке металла27.10.2022 10:42
Происшествия 27.10.2022 10:42
Подводного браконьера задержали в Волгоградской области27.10.2022 09:24
Происшествия 27.10.2022 09:24
В квартире на юге Волгограда нашли тело 48-летнего мужчины26.10.2022 18:46
Происшествия 26.10.2022 18:46
Водитель Kia на скорости врубилась во встречную «Ниву», по дороге в ЦРБ умер мужчина26.10.2022 16:18
Происшествия 26.10.2022 16:18
В городе Волжском затосковавший по школе подросток угрожал зарезать директора26.10.2022 12:35
Происшествия 26.10.2022 12:35
На видео попала массовая эвакуация школ в Волжском26.10.2022 10:37
Происшествия 26.10.2022 10:37
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводе25.10.2022 19:47
Происшествия 25.10.2022 19:47