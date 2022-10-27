В Краснооктябрьском районе Волгограда следователи разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего накануне на территории производственной площадки, в результате которого погиб 49-летний мужчина. Как стало известно ИА "Высота 102", при разгрузке металла жителя Волгограда придавило стрелой манипулятора.

– Установлено, что 26 октября мужчина на автомобиле КАМАЗ с установленным на нем манипулятором привез металл для сдачи в коммерческую организацию, которая арендует площадку на территории одного из промышленных предприятий, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Не дождавшись мастера и техники для разгрузки металла, мужчина сел в кресло оператора манипулятора и стал поднимать стрелу манипулятора, которая надломилась и упала на него придавив к креслу, в результате чего скончался на месте.

Следователями организована проверка по факту несчастного случая. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее итогам.

По не подтвержденной официально информации, погибший работал директором ООО «ВМРК» – коммерческой организации, основной вид деятельности которой связан с переработкой металла.