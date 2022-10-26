В квартире на юге Волгограда нашли тело 48-летнего мужчины

В Красноармейском районе Волгограда после пожара обнаружено тело 48-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли в одной из квартир дома № 26 по улице Пятиморской.

— Организована доследственная проверка, — сообщил информагентству заместитель руководителя СО по Красноармейскому району Волгограда подполковник юстиции Виктор Рассказов. — Очаг возгорания обнаружен в комнате рядом с телом погибшего. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В комнате также найдены сигаретные окурки.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил накануне в 20.38.

— В одной из комнат пятиэтажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — пояснили в областном главке МЧС. — Расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.53. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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