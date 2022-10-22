Происшествия

В Волгограде 83-летнего пешехода дважды переехали машины

Происшествия 22.10.2022 11:27
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22.10.2022 11:27



В Волгограде пенсионер получил травмы, попав под колеса двух автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в семь часов вечера в Тракторозаводском районе. 

«Лада Приора» под управлением 29-летнего водителя   ул. Шурухина совершила наезд на 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости регулируемого перекрестка. После чего  другой автомобиль «Тойота Авенсис», за рулем которого находился 53-летний мужчина, переехал лежащего на дороге пенсионера.

Пострадавший госпитализирован.


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