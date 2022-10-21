В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров

В Волгоградской области снова перекраивают бюджет: кому добавят, а у кого отнимут?21.10.2022 15:18
Банк «Открытие» на треть увеличил выдачу экспресс-кредитов для предпринимателей21.10.2022 14:00
Клиенты ВТБ увеличили спрос на российские автомобили в 4,5 раза21.10.2022 13:03
Банк «Открытие»: ограничения против российского алюминия слабо повлияют на его котировки21.10.2022 12:25
ВТБ: каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более21.10.2022 11:10
Сбер вошёл в лидеры нового ESG-индекса21.10.2022 09:48
Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасности21.10.2022 09:46
«ЕвроХим-ВолгаКалий» наращивает усилия по развитию производственного процесса Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области. Одновременно с ростом производства предприятие повышает стандарты главной составляющей технологического процесса – безопасности производства и...