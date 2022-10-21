Экономика

В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров

Экономика 21.10.2022 20:12
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21.10.2022 20:12



На площадке волгоградской инновационной компании «Стереотек»  запущено первое в России производство 5D-принтеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете экономической политики и развития Волгоградской области,  компания получила 100 млн руб. в качестве грантов и инвестиций на развитие особенно востребованных в современных реалиях аддитивных технологий.

Как сообщил генеральный директор ООО «Стереотек» Артём Авдеев, запущены четыре производственных линии, что обеспечивает возможность выпуска до порядка тысячи изделий в год. Усовершенствованная технология 5DTech позволяет печатать любые промышленные детали, успешно замещая импортные оригиналы. При этом достигается существенная экономия ресурсов. По оценкам экспертов компании, только на одном типе детали выгода для клиента может составить до 200 млн руб. в год. 5DTech может применяться в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве и др.

Отметим, волгоградский проект 5D-принтеров входит в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени-2022». «Стереотек» также участвовал в экспозиции 25-го Петербургского международного экономического форума — стенд компании посетил губернатор Андрей Бочаров, отметив значимость развития именно таких инновационных площадок.

Сегодня среди клиентов «Стереотека» — лидеры рынка и крупные производственные предприятия, в числе которых «Северсталь», «Нефтемаш», TEXXCORE, Grass.


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