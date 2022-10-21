Происшествия

Водитель «семерки» выжила, пробив бетонные блоки на ремонтируемом участке трассы Волгоградом

Происшествия 21.10.2022 16:30
0
21.10.2022 16:30


В Городищенском районе Волгоградской области полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ремонтируемом участке трассы Р-22. Сегодня, 21 октября, женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, на скорости врезалась в фундаментные блоки. В результате ДТП водитель чудом выжила. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области,  авария произошла на 922-м километре ФАД Р-22 «Каспий» около 11.00. 

52-летняя водитель, направляясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу №25 с места аварии. 


Судя по фото, сделанным на месте ДТП, отечественная легковушка восстановлению не подлежит. В результате сильного удара у ВАЗа фактически снесло левую сторону кузова, а крыша транспорта средства оказалась на уровне пола.   

По данным экстренных служб, находившаяся за рулем женщина доставлена в Больничный комплекс сотрясением и черепно-мозговой травмой, а также ушибом грудной клетки и переломом ребер.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.10.2022 14:11
Происшествия 21.10.2022 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2022 12:31
Происшествия 21.10.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2022 12:01
Происшествия 21.10.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2022 12:00
Происшествия 21.10.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2022 11:28
Происшествия 21.10.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2022 09:26
Происшествия 21.10.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 18:38
Происшествия 20.10.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 16:45
Происшествия 20.10.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 11:29
Происшествия 20.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 11:20
Происшествия 20.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2022 10:13
Происшествия 20.10.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2022 12:15
Происшествия 19.10.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 20:48
Происшествия 18.10.2022 20:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 18:36
Происшествия 18.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2022 13:14
Происшествия 18.10.2022 13:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:18
Для болельщиков «Ротора» 22 октября назначили дополнительную электричку в ВолжскийСмотреть фотографии
17:01
«Это общая боль»: в Волгоградской области похоронили погибшего в зоне СВО 20-летнего солдатаСмотреть фотографии
16:30
Водитель «семерки» выжила, пробив бетонные блоки на ремонтируемом участке трассы ВолгоградомСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области снова перекраивают бюджет: кому добавят, а у кого отнимут?Смотреть фотографии
14:55
Старший сержант из Волгоградской области погиб на УкраинеСмотреть фотографии
14:48
Чиновники назвали причины холода в квартирах волгоградцевСмотреть фотографии
14:11
Пассажиров скоростного трамвая экстренно эвакуировали в Волгограде из-за задымленияСмотреть фотографии
13:26
Черепахи из пруда ЦПКиО в Волгограде отправились с потомством на зимовкуСмотреть фотографии
13:06
Повара из Волгограда получили слова благодарности в свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:54
В СК озвучили подробности гибели годовалого мальчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
Был чиновником, стал уголовником: экс-замглавы района под Волгоградом отправили в колонию за кражу трубопроводаСмотреть фотографии
12:31
Мэрию Волгограда «заминировали» от лица известного тиктокераСмотреть фотографии
12:01
Торговые центры и школы эвакуируют в ВолжскомСмотреть фотографии
12:00
В суды Волгоградской области поступило 14 исков с жалобами на мобилизациюСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде неопытный водитель сбил насмерть пенсионеркуСмотреть фотографии
11:26
«Открытие Авто»: россияне стали брать меньшие суммы автокредитов на больший срокСмотреть фотографии
11:08
В Волжском готовят к сдаче второй дом скандального долгостроя «АхтубаСитиПарк»Смотреть фотографии
10:18
Обманувший клиентов продавец кирпичей стал фигурантом уголовного дела в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасностиСмотреть фотографии
09:41
Курортный роман, затянувшийся на 50 лет: в Волгограде семья Третьяковых отмечает золотой юбилейСмотреть фотографии
09:26
В квартире волгоградцев вспыхнул пожар из-за газового счетчикаСмотреть фотографии
08:34
Во всей красе: обновленный памятник комсомольцам в Волгограде доводят до совершенстваСмотреть фотографии
08:24
Около 70% волгоградцев не довольны своей зарплатойСмотреть фотографии
07:58
Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисисткаСмотреть фотографии
07:47
Стоимость патентов для иностранцев в Волгоградской области в 2023 году не изменитсяСмотреть фотографии
21:57
Мощный шторм с ливнем после Крыма накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:52
Отправленную отцу-одиночке повестку аннулировал военкомат ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:38
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТПСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
 