Водитель «семерки» выжила, пробив бетонные блоки на ремонтируемом участке трассы Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ремонтируемом участке трассы Р-22. Сегодня, 21 октября, женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2107, на скорости врезалась в фундаментные блоки. В результате ДТП водитель чудом выжила.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 922-м километре ФАД Р-22 «Каспий» около 11.00.

– 52-летняя водитель, направляясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу №25 с места аварии.





Судя по фото, сделанным на месте ДТП, отечественная легковушка восстановлению не подлежит. В результате сильного удара у ВАЗа фактически снесло левую сторону кузова, а крыша транспорта средства оказалась на уровне пола.

По данным экстренных служб, находившаяся за рулем женщина доставлена в Больничный комплекс сотрясением и черепно-мозговой травмой, а также ушибом грудной клетки и переломом ребер.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области