Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисистка









Волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева выполнит символический удар по мячу перед началом матча «Ротор» -«Спартак-Нальчик», который состоится 22 октября на «Волгоград Арене». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, так, титулованная спортсменка хочет поддержать волгоградскую команду.





Напомним, встреча «Ротора» и «Спартака-Нальчика» состоится завтра, в 16-00. Ранее в волгоградском клубе признали промахи и неудачи клуба, но пообещали сделать выводы и подтвердили намерение бороться за чемпионство во второй лиге.





Фото сайта СК "Ротор"