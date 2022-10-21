Спорт

Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисистка

Спорт 21.10.2022 07:58
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21.10.2022 07:58



Волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева выполнит символический удар по мячу перед началом матча «Ротор» -«Спартак-Нальчик», который состоится 22 октября на «Волгоград Арене». Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, так, титулованная спортсменка хочет поддержать волгоградскую команду.

Напомним, встреча «Ротора» и «Спартака-Нальчика» состоится завтра, в 16-00. Ранее в волгоградском клубе признали промахи и неудачи клуба, но пообещали сделать выводы и подтвердили намерение бороться за чемпионство во второй лиге.

Фото сайта СК "Ротор"

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