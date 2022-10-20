В Калачевском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам раскрыли нападение на 86-летнюю женщину. В поселке Береславка 38-летний мужчина, вооружившись ножом, пробрался в дом пенсионерки и, угрожая убийством, вынес все ее сбережения.

– Накануне, 19 октября, пожилая женщина обратилась в полицию, сообщив, что к ней в дом проник малознакомый мужчина и, применяя физическую силу, стал требовать деньги. Обнаружив спрятанные сбережения, нападавший забрал 150 тысяч рублей и скрылся, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Калачевскому району совместно с коллегами из регионального Главка МВД на территории Дзержинского района Волгограда задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Калачевского района.

Часть денег задержанный, как выяснилось, уже успел потратить на телефон, одежду, обувь и спиртное. Но самое интересное, как оказалось, мужчина грабит старушку не первый раз.

– Дополнительно установлено, что ранее задержанный был судим за совершение в августе 2019 года хищения 45 тысяч рублей из домовладения этой же потерпевшей, – уточняют в пресс-службе ГУ МВД. – В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и избрании меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области