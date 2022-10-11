«Два года не сплю»: обманувшую волгоградских стариков предпринимательницу потребовали посадить на 2,5 года
Расследования 11.10.2022 20:47
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11.10.2022 20:47
Прокуратура Ворошиловского района Волгограда запросила два с половиной года колонии-поселения для предпринимательницы Оксаны Василенко, которая «прославилась» обманом своих клиентов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в Ворошиловском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу, по которому Оксана Василенко проходит обвиняемой в мошенничестве по 11 эпизодам. Приговор предпринимательнице вынесут на следующей неделе.
На судебное заседание сегодня с трудом пришли двое пенсионеров – пожилые люди признались, что их здоровье серьезно пошатнулось после того, как более двух лет назад они попались на удочку женщине, пообещавшей им продать мебель и ортопедические матрацы. Одна из потерпевших, по ее словам, не спит ночами - все прокручивает в голове те события двухлетней давности, когда она отнесла Оксане Василенко почти всю свою пенсию.
- Я хожу с трудом, сахар у меня прыгает, хочу, чтобы ее наказали за обман, а еще лучше, пусть возьмет кредит и расплатится с нами. Как можно было обманывать стариков и жить после этого спокойно? - возмущается пенсионерка.
После передачи денег в результате никакого товара обманутые не получили. А предпринимательница Оксана Василенко, которая торговала в одном из магазинов на улице Елецкая, долгие месяцы водила их за нос – сначала оправдывалась задержками поставок товара, потом обещала вернуть деньги, затем в открытую заявляла, что ничего они не получат, а через некоторое время и вовсе закрыла свою торговую точку.
Напомним, ИА "Высота 102" более двух лет назад опубликовало материал об Оксане Василенко и обманутых ею волгоградцах. Одной из потерпевшей по делу проходит Татьяна Михайловна Истягина. Женщина со своим супругом хотели купить у Оксаны Василенко два ортопедический матраца – чтобы спина не болела. Предпринимательница получила от них почти 17 тысяч рублей, но обещанного товара пенсионеры так и не увидели.
- Она была такая обходительная, ласковая, все время гладила меня по руке, когда мы заключили договор и передали ей деньги. У меня и тени сомнения не было, что она нас обманет! – вспоминала Татьяна Михайловна роковые минуты знакомства с торговкой.
Когда пенсионеры поняли, что их обманули и своих денег за мифические матрацы они назад не получат, пожилые люди обратились в полицию. Однако понадобилось немало времени и сил, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении Оксаны Василенко, которая, как выяснилось, умудрилась обмануть еще с десяток человек.
После вмешательства прокуратуры постановления полиции об отказе в возбуждении уголовных дел были отменены и Оксана Василенко стала подозреваемой в совершении серии мошенничеств.
На сегодняшнем судебном заседании после выступления прокурора Оксана Василенко просила назначить ей более мягкое наказание, чем запросила сторона обвинения. А ее адвокат утверждал, что расплатиться с клиентами женщина не могла из-за проблем, возникших в ходе предпринимательской деятельности.
Но, как утверждают потерпевшие, деньги им Оксана Василенко так и не вернула…
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