Федеральные новости

Путин поручил платить мобилизованным 195 тысяч рублей в месяц

Федеральные новости 19.10.2022 16:44
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19.10.2022 16:44


Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки мобилизованным россиянам и членам их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт президента РФ, так, Минобороны и Минфину поручено установить мобилизованным гражданам размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения. Срок выполнения поручения – 1 ноября 2022 года. 

Правительству и Минобороны поручено обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат в установленном размере каждым гражданином РФ, призванным на военную службу по мобилизации. 

Губернаторы должны будут оказывать содействие в организации размещения мест граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ином материально-техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан. 

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