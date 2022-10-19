Капитал МС: Важно, чтобы полис ОМС был действующим

Полезно знать 19.10.2022 11:46
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19.10.2022 11:46
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет получать бесплатную медицинскую помощь в объеме базовой программы ОМС на территории России. Полис ОМС бессрочный, и менять его, например, при смене страховой медицинской организации, не нужно.
Но бывают ситуации, когда полис ОМС подлежит замене. Например, выход замуж и смена фамилии, или в полисе ОМС допущена опечатка.
Есть и другие поводы, когда необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы не возникло непредвиденных проблем с полисом ОМС.
Ведь очень ВАЖНО, чтобы полис ОМС всегда оставался действующим и отображался в личном кабинете портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).
Если полис ОМС действующий, то через личный кабинет портала госуслуг можно записаться на прием к врачу, ознакомиться со стоимостью оказанной медицинской помощи за счет средств ОМС.
По полису ОМС граждане имеют право получать медицинскую помощь на всей территории РФ, в том числе сделать прививку, пройти профосмотр, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию в связи с перенесенным ковид-19, пройти медицинскую реабилитацию.
Все сведения о полисе ОМС передаются страховыми медицинскими организациями в территориальный фонд ОМС, затем эти сведения собираются в единый регистр застрахованных (на основании Федерального Закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», далее ФЗ № 326-ФЗ).
В каких случаях необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться в свою страховую медицинскую организацию для уточнения данных, оформления или переоформления полиса ОМС:
• у Вас сменились фамилия, имя, отчество, или паспортные данные, например, по достижении 20 или 45 лет;
• Вы потеряли паспорт и Вам выдали новый;
• На момент получения полиса ОМС у Вас был вид на жительство иностранного гражданина, а теперь Вы получили гражданство РФ;
• Вы сменили место жительства (место регистрации);
• У Вас изменился СНИЛС, либо Вы его не предоставили при получении полиса;
• Ваш ребенок получил паспорт гражданина РФ по достижении 14 лет;
• Вы ещё не получили полис ОМС единого образца.
С 01 декабря 2022 года в системе ОМС Российской Федерации ведение единого регистра застрахованных (ЕРЗ) будет осуществляться в единой государственной информационной системе РФ, который будет формироваться с учетом сведений о полисах ОМС. Сведения о гражданах будет сверяться с информационными базами иных органов государственной власти (ЗАГС, ПФР, отделения миграционной службы и др.). В связи с этим существует большая вероятность того, что не пройдут такую актуализацию записи о застрахованных в системе ОМС лицах, у которых произошли существенные изменения персональных данных, и о которых граждане не сообщили в свою страховую компанию.
Данная обязанность обладателей полисов ОМС закреплена Правилами ОМС: застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.
В связи с вышеизложенным, в целях исключения рисков не включения Вас в единый регистр застрахованных лиц и отказов в получении бесплатной медицинской помощи по программам ОМС, ООО «Капитал МС» (прежнее наименование – РГС-Медицина) рекомендует срочно обратиться в свою страховую компанию для актуализации полиса.
Контакты страховой медицинской организации, оформившей полис ОМС, размещены на обратной стороне полиса ОМС, адреса офисов – на официальном сайте Территориального фонда ОМС или страховой компании, сайт ООО «Капитал МС»: www.kapmed.ru.
Вопросы по актуализации, оформлению и переоформлению полиса ОМС можно задать по телефону контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области 8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02 (круглосуточно).
При обращении в страховую медицинскую организацию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
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