Суд в Волгограде на месяц арестовал дебошира из вагона-ресторана

Расследования 18.10.2022 16:21
0
18.10.2022 16:21
Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу жителя Краснодарского края, устроившего драку в вагоне-ресторане поезда «Анапа-Красноярск». Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, инцидент произошел год назад. 23 октября 2021 года по пути следования пассажирского поезда «Анапа-Красноярск» на участке железной дороги в границах Камышинского района Волгоградской области гражданин Паршиков в вагоне-ресторане напился и устроил дебош.
Он ругался матом и даже ударил двух женщин, одна из которых была работницей ресторана. Утихомирил буйного выпивоху пассажир поезда. А на станции Саратов-1 дебошира сняли с поезда и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Паршикова отпустили под подписку о невыезде, однако 1 июля этого года его объявили в розыск. Задержали мужчину 16 октября.
Паршиков будет находиться под стражей до 16 ноября. Постановление Центрального районного суда Волгограда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Мачеху-истязательницу 8-летней девочки отдали под суд в Волгоградской области18.10.2022 17:25
Расследования 18.10.2022 17:25
В Волжском в смерти выпавшей из окна девочки обвиняют ее мать18.10.2022 14:54
Расследования 18.10.2022 14:54
Альберт Зинченко поблагодарил Бочарова за дороги, восстановленные в районе18.10.2022 14:09
Расследования 18.10.2022 14:09
Жителя Приморья арестовали за надругательство над ребенком в Волгограде18.10.2022 11:08
Расследования 18.10.2022 11:08
Риелтор получил срок за 5-миллионный обман клиентки в Волгограде17.10.2022 17:49
Расследования 17.10.2022 17:49
В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медали17.10.2022 15:49
Расследования 17.10.2022 15:49
В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонии17.10.2022 14:18
Расследования 17.10.2022 14:18
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе труп14.10.2022 17:07
Расследования 14.10.2022 17:07
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцем14.10.2022 11:15
Расследования 14.10.2022 11:15
Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗО13.10.2022 18:25
Расследования 13.10.2022 18:25
В Волгограде раскрыли жестокое убийство 14-летней давности13.10.2022 15:52
Расследования 13.10.2022 15:52
Чувствуют себя уверенно: в Волгограде отложили суд по делу о многомиллионной взятке12.10.2022 19:49
Расследования 12.10.2022 19:49
Выдававшего себя за сотрудника ФСБ самозванца осудили под Волгоградом12.10.2022 18:01
Расследования 12.10.2022 18:01
Волгоградцу грозит 7 лет за истязание беременной подруги12.10.2022 16:18
Расследования 12.10.2022 16:18
Пять уборщиц полгода бесплатно работали на 21-летнего бизнесмена под Волгоградом12.10.2022 14:39
Расследования 12.10.2022 14:39