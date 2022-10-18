Суд в Волгограде на месяц арестовал дебошира из вагона-ресторана









Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу жителя Краснодарского края, устроившего драку в вагоне-ресторане поезда «Анапа-Красноярск». Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, инцидент произошел год назад. 23 октября 2021 года по пути следования пассажирского поезда «Анапа-Красноярск» на участке железной дороги в границах Камышинского района Волгоградской области гражданин Паршиков в вагоне-ресторане напился и устроил дебош.





Он ругался матом и даже ударил двух женщин, одна из которых была работницей ресторана. Утихомирил буйного выпивоху пассажир поезда. А на станции Саратов-1 дебошира сняли с поезда и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Паршикова отпустили под подписку о невыезде, однако 1 июля этого года его объявили в розыск. Задержали мужчину 16 октября.

Паршиков будет находиться под стражей до 16 ноября. Постановление Центрального районного суда Волгограда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



