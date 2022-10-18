Расследования

Альберт Зинченко поблагодарил Бочарова за дороги, восстановленные в районе

Расследования 18.10.2022 14:09
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18.10.2022 14:09


Обязательства по восстановлению инфраструктуры в Станично-Луганском районе, взятые Волгоградской областью летом этого года, выполнены в полном объеме. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, прозвучала в ходе рабочей поездки Андрея Бочарова в ЛНР. Губернатор 18 октября знакомится с объектами в подшефном районе, в восстановлении которых помогали волгоградские строители и дорожники. 

Так, Волгоградская область помогла жителям Станично-Луганского района в сжатые сроки восстановить семь школ, три детских сада, районный ДК, спортзал детско-юношеской спортшколы. Бригады волгоградских дорожников провели реконструкцию 16 участков дорог и подъездов к населенным пунктам. Силами волгоградцев восстановлено освещение на десяти территориях. 

Если волгоградцы принимаются за дело — делают всё в комплексе. Огромное спасибо по дорожному полотну. Приведены в порядок все основные транспортные артерии, дорожно-транспортные развязки, что помогло наладить автобусное сообщение, – сказал глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко.

Андрей Бочаров в свою очередь отметил преображение Станично-Луганского района:

– Сейчас все выглядит совершенно по-другому: все, что было, изменилось до неузнаваемости. Планы, намеченные на 2022 год, выполнены Волгоградской областью досрочно и в полном объеме. Кроме того, в связи с обращением жителей и руководства Станично-Луганского района мы взяли на себя дополнительные обязательства и дополнительный объем работ, который будет завершен к концу года. Сейчас идет новый этап, связанный с проектированием работ на 2023-2024 годы.

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