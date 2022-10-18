Губернатор Бочаров 18 октября проведет рабочий день в новом регионе РФ

Губернатор Волгоградской области 18 октября отправился с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику. По сведениям администрации региона, в подшефном районе Андрей Бочаров планирует оценить результаты работы волгоградцев, занятых в восстановлении инфраструктуры. Кроме этого глава волгоградского региона встретится с жителями и правительством нового субъекта РФ, чтобы наметить общие планы на ближайшую перспективу.

– Андрей Бочаров уже осмотрел восстановленную волгоградцами «визитную карточку» подшефного района — скульптурную композицию «Женщина с хлебом-солью», которая сильно пострадала от обстрелов ВСУ, – сообщают в обладмине. – Специалисты восстановили постамент и арку, привели в порядок территорию вокруг. Прежняя пробитая снарядами фигура женщины с караваем передана в местный музей, где готовят экспозицию об итогах 8-летней оккупации.

Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР в июне 2022 года. Во время рабочей поездки в подшефный Станично-Луганский район ЛНР летом Андрей Бочаров совместно с жителями и органами местной власти определил в числе первоочередных задач помимо восстановления инфраструктуры помощь в проведении уборочной страды, подготовке к новому учебного году, отопительному сезону, организацию медицинской помощи и др.