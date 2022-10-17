В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонии









Житель Ростовской области, отбывающий наказание в Волгограде, осужден за применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд признал 41-летнего мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч.2,3 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

- С учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Черединина.

На суде установлено, что в октябре 2021 года, находясь в ФКУ ЛИУ-15, будучи недовольным режимом содержания, он несколько раз ударил инспектора исправительного учреждения по голове и туловищу. Через несколько минут мужчина был препровожден в комнату проведения обыска, где, проявляя агрессию на законные требования сотрудников исправительного учреждения, ударил по голове начальника оперативного отдела данного исправительного учреждения.

Вину осужденный не признал.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Известно, что в исправительном учреждении он отбывал наказание за совершения целого «букета» преступлений: изнасилования, причинение тяжких телесных повреждений, применение насилия в отношении представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



