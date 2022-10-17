







В Волгограде 23-летний местный житель лишился 66 тысяч рублей при заказе интимных услуг по объявлению. Как сообщили в городском УМВД, житель Советского района решил скрасить свой досуг в компании путаны и позвонил на указанный в объявлении номер телефона.

Ему ответил диспетчер, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить деньги за регистрацию, услугу и за страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес. Волгоградец знал о таких способах мошенничества, но все равно сделал так, как ему сказали. Он перевел 20 тысяч рублей на указанный ему банковский счет, а потом произвел операцию повторно, так как ему сказали, что при оплате произошел технический сбой. После этого диспетчер позвонил снова и сообщил, что денежные средства не были зачислены и необходимо перевести еще денег.

- Доверчивый волгоградец сообщил, что у него осталось только 26 тысяч рублей, которые он перевел на указанный звонившим номер банковской карты. После перевода денег все попытки заявителя связаться по тому же номеру телефона оказались безрезультатными, - рассказали в УМВД Волгограда.

Молодой человек обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».



