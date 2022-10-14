

















Троллейбус, которым управлял ученик водителя, столкнулся с маршрутным такси в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе на улице Невская.

По предварительной информации, 37-летняя женщина-ученик водителя троллейбуса, управляя под руководством мастера производственного обучения троллейбусом «ЗИУ», при движении задним ходом от остановки общественного транспорта «Дом техники» не убедилась в безопасности и допустила столкновение с маршрутным такси «Мерседес». В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси - 66-летняя женщина и 36-летний мужчина - с травмами и ушибами доставлены в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области