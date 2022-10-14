Происшествия

Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видео

Происшествия 14.10.2022 10:41
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14.10.2022 10:41






Троллейбус, которым управлял ученик водителя, столкнулся с маршрутным такси в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Центральном районе на улице Невская.
По предварительной информации, 37-летняя  женщина-ученик водителя троллейбуса, управляя под руководством мастера производственного обучения троллейбусом «ЗИУ», при движении задним ходом от остановки общественного транспорта «Дом техники» не убедилась в безопасности и  допустила столкновение  с маршрутным такси  «Мерседес». В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси - 66-летняя женщина и 36-летний мужчина - с травмами и ушибами доставлены в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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