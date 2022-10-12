Расследования

Суд приступил к рассмотрению иска мобилизованного волгоградца к военкомату

Расследования 12.10.2022 13:09
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12.10.2022 13:09



Красноармейский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению иска мобилизованного Виталия Кандалова к районному военкомату, который считает, что категория годности в его военном билете должна быть понижена. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в рассмотрении дела сделан перерыв. Виталий Кандалов должен пройти медкомиссию в воинской части, куда его отправили после мобилизации. От решения медицинской комиссии и будет зависеть судьба иска. 

Сам волгоградец считает, что категория в его военном билете должна быть заменена на «ограничено годен к военной службе». Частичная мобилизация застала его врасплох – он не успел предоставить документы, которые свидетельствуют о проблемах с коленом. Так, повестку ему принесли утром 23 сентября, дали три часа на сборы и увезли из военкомата с другими мобилизованными. При этом никакой медкомиссии он и другие не проходили. 

Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» и ранее обращались волгоградцы, которые считали, что их ошибочно мобилизовали, ссылаясь на проблемы со здоровьем. При этом в военкоматах, откуда забирали мужчин, не проводились медицинские комиссии. 

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