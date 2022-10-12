Жителю Волгоградской области грозит арест за безрассудную любовь









Прокуратура Даниловского района направила в суд уголовное дело о незаконном проникновении в жилище. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 45-летний мужчина в июне 2022 года незаконно проник в жилище своей бывшей сожительницы, которая категорически запретила ему появляться в ее доме.





При этом ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за те же поступки. Но это не останавливало влюбленного мужчину. Свой упорство он объяснил желанием наладить отношения с любимой женщиной, несмотря на то, что она не разделяла его планов.





Расследование уголовного дела проводились Котовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области.





Дело о безрассудстве влюбленного, который может лишиться свободы, будет рассматривать мировой судья. Мужчине грозит арест до 3 месяцев.



