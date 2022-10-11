







Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проведения проверки по факту нарушения прав ветерана труда в Волгоградской области.

Следователей заинтересовала информация о 90-летнем пенсионере МВД из Волгограда, которому якобы угрожают расправой соседи, а полиция бездействует. Также ведомство обратило внимание и на то, что пожилой мужчина живет в аварийном доме, но вопрос с переселением ветерана труда не решается.

- Данная информация проверяется следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области в рамках процессуальной проверки, - сообщает в пресс-служба СУ СКР. - Председатель Следственного комитета России А.И.Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ситуации, поставив ход проведения проверки и ее результаты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: СК РФ



