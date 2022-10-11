Расследования 11.10.2022 12:28
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11.10.2022 12:28
Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор мастеру малярного участка завода «Титан – Баррикады».
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщину признали виновной в мошенничестве с начислением премий сотрудникам. Ей назначено 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Следствием и судом установлено, что мастер была наделена административно – хозяйственными функциями, которые выражались в обеспечении правильности и своевременности внесения в первичные документы данных о количестве отработанных часов и сумме причитающейся премии подчиненным ей работникам.
С марта 2018 года по декабрь 2019 года она давала указания двум подчиненным ей сотрудникам о перечислении части причитающейся им премии ей на банковский счет.
При этом женщина ввела сотрудников в заблуждение относительно размера начисляемой им премиальной части заработной платы.
- Факт совершенного преступления был выявлен благодаря коллективному заявлению работников, согласно которому они просили провести проверку, по результатам которой дать правовую оценку незаконным действиям мастера по причине завышения денежных премий работникам АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», с возвратом части от завышенной премии, - рассказала Вальковская.
Подсудимая сообщила суду, что она вводила двоих своих подчиненных в заблуждение, сообщая им, что завышает им премию. Она действовала так с целью незаконного получения от потерпевших половины от суммы якобы завышенной премии, поскольку знала, что ни потерпевшие, ни другие сотрудники участка не станут проверять размер начисляемых им премий. Фактически премия данных работников не являлась завышенной, а начислялась как им, так и другим работникам участка в пределах установленных коэффициентов.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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