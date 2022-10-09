Расследования 09.10.2022 08:07
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09.10.2022 08:07
Родственники предполагаемого водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту, рассказали, куда раньше предпочитал возить груз Махир Юсубов.
- Он рассказывал на днях, что собирается в Крым. Родственник удивился, потому что обычно тот ездил в другую сторону — Камышин, Волгоград. Сейчас Махиру не могут дозвониться, - сообщает ТГ-канал Mash.
По одной из версий, за рулем грузового автомобиля мог быть 52-летний Юсубов, который долгое время занимался грузовыми перевозками. При этом машина была оформлена на его 22-летнего племянника.
Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту, где утром 8 октября на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
В связи с происшествием на Крымском мосту возбуждено уголовное дело.
Фото: СК РФ
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