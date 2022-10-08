СК РФ вышел на след подозреваемого в подрыве грузовика на Крымском мосту

Фото телеграм-канала RT на русском
Федеральные новости 08.10.2022 14:21
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08.10.2022 14:21
Фото телеграм-канала RT на русском
Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту, где сегодня утром на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ.
На место ЧП оперативно выехали следователи Главного следственного управления, криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, пояснили в СК.
Фото телеграм-канала RT на русском
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