СК РФ вышел на след подозреваемого в подрыве грузовика на Крымском мосту









Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту, где сегодня утром на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ.





На место ЧП оперативно выехали следователи Главного следственного управления, криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.





По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются. В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, пояснили в СК.