Происшествия

В Волгоградской области водитель машины погиб из-за выбежавшего на дорогу лося

Происшествия 07.10.2022 11:27
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07.10.2022 11:27



Трагедия произошла накануне в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 18-15 «ВАЗ-21065» под управлением 60-летнего водителя двигался по автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино» со стороны Серафимовича в  Михайловку. 

На 13 километре дороги внезапно на дорогу выбежал лось. Столкновения с диким животным избежать не удалось. Водитель скончался от полученных ран. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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