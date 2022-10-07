Происшествия 07.10.2022 11:27
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07.10.2022 11:27
Трагедия произошла накануне в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 18-15 «ВАЗ-21065» под управлением 60-летнего водителя двигался по автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино» со стороны Серафимовича в Михайловку.
На 13 километре дороги внезапно на дорогу выбежал лось. Столкновения с диким животным избежать не удалось. Водитель скончался от полученных ран.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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