Расследования

В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВД

Расследования 06.10.2022 16:31
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06.10.2022 16:31


Сегодня, 6 октября, прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение в отношении троих бывших сотрудников полиции. Как сообщает ИА , уголовное дело расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Кроме полицейских, на скамье подсудимых оказался житель Волгограда. 
– Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Подробности этого дела, а также должности, звания и фамилии бывших полицейских не сообщаются.
Известно, что обвиняемые в 2019 году за денежное вознаграждение предоставляли третьим лицам сведения о персональных данных граждан, ставшие им известными в ходе служебной деятельности.

– Для осуществления совместного преступного умысла одним из подозреваемых создан аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, где злоумышленники вели свою преступную деятельность, связанную с реализацией компьютерный информации, содержащейся в автоматизированных системах базы данных МВД, – уточняет официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 
Слив служебной информации пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. 
Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы направлены для рассмотрения в Дзержинский районный суд Волгограда.

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