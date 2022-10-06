Без вопросов: трем новым депутатам Волгоградской облдумы нашли работу

Без обсуждения депутаты Волгоградской облдумы одобрили членство трех новых коллег в восьми комитетах и комиссиях регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты не задали претендентам ни одного вопроса, удовлетворив их заявления о вхождении в несколько ключевых структурных подразделениях регпарламента. А накануне трех женщин приняли во фракцию "Единой России" облдумы.
Итак, Наталия Барышникова, директор гимназии № 12 стала членом
- комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;
- комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов,
- комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.
- комитета по бюджетной и налоговой политике;
- комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству;
- комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности;
- комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона.
- комитете по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий,
- комитете по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;
- комитете по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов;
- комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.
Напомним, по сведениям информагентства, три дамы-блондинки, недавно избранные в областную думу, готовятся занять руководящие должности в комитетах и комиссиях регпарламента. Так, например, Татьяна Распутина уже покинула пост главы Светлоярского района и вероятно, что она намерена получать зарплату в регпарламенте. Оплачиваемая должность может достаться и Ларисе Гордиенко.
Фото сайта Волгоградской областной думы