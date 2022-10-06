Политика

Без вопросов: трем новым депутатам Волгоградской облдумы нашли работу

Политика 06.10.2022 12:37
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06.10.2022 12:37


Без обсуждения депутаты Волгоградской облдумы одобрили членство трех новых коллег в восьми комитетах и комиссиях регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты не задали претендентам ни одного вопроса, удовлетворив их заявления о вхождении в несколько ключевых структурных подразделениях регпарламента. А накануне трех женщин приняли во фракцию "Единой России" облдумы. 

Итак, Наталия Барышникова, директор гимназии № 12 стала членом

  • комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;  
  • комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов,
  • комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.
Лариса Гордиенко, руководитель контрольно-счетного органа городского округа город Михайловка принята в состав
  • комитета по бюджетной и налоговой политике;
  •  комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству; 
  • комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности; 
  • комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. 

Татьяна Распутина будет трудиться в
  • комитете  по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий, 
  • комитете по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;
  • комитете по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов;
  • комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции. 

Напомним, по сведениям информагентства, три дамы-блондинки, недавно избранные в областную думу, готовятся занять руководящие должности в комитетах и комиссиях регпарламента. Так, например, Татьяна Распутина уже покинула пост главы Светлоярского района и вероятно, что она намерена получать зарплату в регпарламенте. Оплачиваемая должность может достаться и Ларисе Гордиенко. 

Фото сайта Волгоградской областной думы

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