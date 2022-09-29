Недавно избранные депутаты Волгоградской облдумы выразили желание работать в составе восьми комитетов регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте областной думы, Наталия Барышникова, Лариса Гордиенко и Татьяна Распутина уже обратились с соответствующими заявлениями, а комитет по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий под председательством Михаила Струка одобрил предстоящие перестановки в составе комитетов. При этом депутат Дмитрий Крикунов выразил желание покинуть комитет по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству.





Итак, Наталия Барышникова, директор гимназии № 12, желает стать членом:

комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;

комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов,

комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.





Еще большую нагрузку готова взять на себя Лариса Гордиенко, руководитель контрольно-счетного органа городского округа город Михайловка. В ее планах – работа в составе:

комитета по бюджетной и налоговой политике;

комитета по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству;

комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности;

комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона.





Татьяна Распутина тоже не намерена сидеть сложа руки в регпарламенте. Она собирается трудиться в:

комитете по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий,

комитете по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;

комитете по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов;

комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.

Между тем, по сведениям информагентства, три дамы-блондинки, недавно избранные в областную думу, готовятся занять руководящие должности в комитетах и комиссиях регпарламента. Так, например, Татьяна Распутина уже покинула пост главы Светлоярского района и вероятно, что она намерена получать зарплату в регпарламенте.

Фото сайта Волгоградской облдумы