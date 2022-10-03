Экология

В Волгоградской области впервые после пандемии снова пройдет грибной чемпионат

Экология 03.10.2022 21:23
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03.10.2022 21:23




Облкомприроды и природный парк "Цимлянские пески" приглашают любителей тихой охоты на традиционный чемпионат по сбору грибов. Он пройдет в следующую субботу, 8 октября, с 9:00 по 16:00 в Чернышковском районе, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, что из-за пандемии соревнования любителей тихой охоты два года не проводились. Но на этот раз обильные дожди и благоприятные погодные условия обещают новые рекорды – грибы в регионе в этом году уродились на славу. А участники чемпионата демонстрировали свое мастерство даже в засушливые годы. Так, в 2018 году команда "Френды", среди которых был и сотрудник ИА "Высота 102", заняла на чемпионате первое место.

По сложившейся традиции пройдет в 4 номинацияях:
- «Командное первенство» - среди команд, состоящих из 4-х человек;
- «Личное первенство» - среди грибников-одиночников;
- «Гриб-великан» - победителем в этой номинации станет грибник, нашедший самый большой гриб;
- «За улучшение экологии лесного массива» - победа в этой номинации достанется тому, кто в ходе первенства соберет наибольшее количество мусора.

Победителей в каждой номинации ждут грамоты и призы. А всех без исключения гостей организаторы обещают угостить ароматной цимлянской ухой.

Сбор и регистрация участников чемпионата – с 9:00 до 10:00 по адресу: Чернышковский район, х.Тормосин, ул.Октябрьская, 26. На сбор грибов будет отведено три часа.

Отметим, грибные туры, организуемые парком "Цимлянские пески", пользуются большой популярностью у волгоградских туристов. Этому способствует огромное разнообразие встречающихся на территории парка грибов – здесь растут подберезовики, подосиновики, вешенки, тополевая рядовка и даже белые грибы, а также умиротворяющая красота величественного леса, нетронутого деятельностью человека.


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