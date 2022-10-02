Под Волгоградом 25-летняя девушка насмерть задавила велосипедиста

В Волжском Волгоградской области накануне около 20.50 произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста. Сообщается о погибшем.

— По предварительной информации, 25-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel двигалась по улице Александрова со стороны улицы Мира в направлении улицы Дружбы, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На регулируемом пешеходном переходе женщина наехала на 47-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу не спешившись на запрещающий сигнал светофора.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии велосипедист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Впоследствии мужчина скончался.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде водитель мотороллера погиб от удара догнавшей его легковушки