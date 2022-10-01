Роспотребнадзор в Волгограде ищет в своих рядах коррупционеров

Борьба с коррупцией 01.10.2022 09:51
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01.10.2022 09:51
Жителей Волгоградской области просят сообщать о фактах коррупционных и иных правонарушений, допущенных сотрудниками территориального Управления Роспотребнадзора, сообщает ИА «Высота 102».
Ведомство принимает сообщения на «горячую линию», которая будет работать до конца октября.
- В целях повышения эффективности противодействия коррупции, обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими ограничений, запретов, обязанностей и правил служебного поведения с 1 октября 2022 года по 31 октября 2022 года продолжится работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, - пояснили в ведомстве.
Прием сообщений по телефонам «горячей линии» ведется с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00):
23-12-34 - отдел государственной службы и кадров.
Прием сообщений по «телефону доверия»:
23-21-49, круглосуточно, в автоматическом режиме.
Кроме того, обращения граждан по фактам коррупционных и иных правонарушений, допущенных государственными гражданскими служащими Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области при реализации ими своих должностных полномочий могут быть направлены в письменном виде по адресу: Ленина пр., 50б г. Волгоград, 400005.
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